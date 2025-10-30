IPCA provisional de España en octubre se sitúa en el +3,2% frente al +3,0% de septiembre

Por Lynx Insight Service

* El indicador de los precios al consumo en España armonizado para su comparación con el resto de la Unión Europea subió un 3,2% en términos interanuales en octubre, tras una variación del +3,0% en septiembre, según datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el jueves.

* Un sondeo de Reuters había previsto que los precios subirían un 3,0% en octubre.

* El INE también indicó que el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) registró una subida del 3,1% en octubre en la comparativa con el mismo mes del año anterior, tras un aumento del 3,0% en septiembre.

* https://www.ine.es/dyngs/Prensa/notasPrensa.htm