CIUDAD DE MÉXICO, México--(BUSINESS WIRE)--abr. 4, 2023--

Con gran placer, iQIYI International anuncia el lanzamiento de su nueva y actualizada página en español, que trae aún más contenido asiático y original a sus usuarios de habla hispana. Junto al lanzamiento, previsto para el 4 de abril de 2023, iQIYI presentará un reality show, “The Hidden Character: Unmasked,” que se estrenará de forma exclusiva y a nivel mundial en la plataforma.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005785/es/

iQIYI amplía su presencia mundial con el lanzamiento de su propuesta en el idioma español (Gráfico: Business Wire)

Además del estreno del reality show coreano, iQIYI International traerá más de 500 series de televisión y películas a su sitio web en español, muchas de las cuales contarán con doblaje o subtítulos en español. Entre la oferta se incluyen algunas de las series de televisión chinas más extensas, como "Nothing But You", "Pledge of Allegiance" y un reality show de citas coreano muy esperado .

iQIYI tiene el compromiso de llevar la narración asiática a nuevos niveles y de brindar contenido panasiático de primera calidad a audiencias internacionales y regionales, con la producción de casi cientos de películas y programas de televisión al año. iQIYI International expandirá su alcance a países de habla hispana como España y México, y otros países de América Latina, brindando acceso a su extensa biblioteca de dramas asiáticos, incluido contenido chino, tailandés, filipino, coreano y malayo.

“Vivimos con gran entusiasmo la presentación de nuestra página en español actualizada y todo el increíble contenido que tenemos para ofrecer a nuestros usuarios de habla hispana”, comentó Danhao Geng, vicepresidente sénior de iQIYI. “Dado que se espera que el segmento de streaming de video (SVoD) crezca a 1640 millones de usuarios para 2027, confiamos en que nuestra expansión al mercado español será un gran éxito”.

Para celebrar el lanzamiento y el nuevo contenido, del 4 al 8 de abril, iQIYI International realizará una gran promoción para su membresía anual con hasta un 50 % de descuento para la membresía VIP anual en México.

Se prevée que el mercado de streaming de video crecerá a nivel mundial, con ingresos esperados que, se estima, alcanzarán los US$ 95,350 millones en 2023 y una tasa de crecimiento anual del 9,48 % proyectada entre 2023 y 2027. Con el lanzamiento de la página en español actualizada y nuevas ofertas de contenido, iQIYI International está bien posicionado para continuar su crecimiento y expansión en el mercado de habla hispana.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben compararse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230329005785/es/

CONTACT: Sophia Qiao

sophia@qiyi.com

Keyword: california united states north america

Industry keyword: tv and radio general entertainment entertainment film & motion pictures

SOURCE: iQIYI International

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/04/2023 10:30 am/disc: 04/04/2023 10:32 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230329005785/es

AP