IQM pone en funcionamiento de su primera computadora cuántica en Asia Pacífico y se dispone a abrir una oficina en Seúl

SEÚL, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--may. 13, 2025--

IQM Quantum Computers, líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras, anuncia que ampliará su presencia en Asia Pacífico con la apertura de una nueva oficina en Corea del Sur en junio de 2025, tras la instalación de su primer sistema cuántico en la Universidad Nacional de Chungbuk (CBNU).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250513338979/es/

From left to right: Ben Lee and Mikko Välimäki of IQM Quantum Computers, Professor Kim Kiwoong of Chungbuk National University, Jyri Järviaho, Ambassador of Finland to South Korea, Jaana Tuomi, of Enter Espoo, Guensuk Ko of CBIST

La oficina de Seúl refuerza la dedicación de IQM a colaborar con instituciones académicas y de investigación, centros de computación de alto rendimiento (HPC) y empresas en el avance de la tecnología cuántica. También apoya a Corea del Sur en la construcción de un ecosistema cuántico vibrante y en la consecución de los objetivos de su estrategia cuántica a nivel nacional.

Como parte de esta expansión, IQM ha nombrado a Youngsim Kim gerente local para Corea del Sur. «Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Youngsim. Con sus amplios conocimientos en cuántica, su experiencia de liderazgo y trayectoria regional, estamos seguros de que va a impulsar nuestro crecimiento y las iniciativas estratégicas en Corea», declaró Mikko Välimäki, codirector ejecutivo de IQM Quantum Computers.

Kim cuenta con más de una década de experiencia en diversos sectores y un historial en ventas, transformaciones y cambios empresariales y liderazgo de personas.

«Estoy especialmente impresionada con el enfoque tecnológico innovador de IQM y su estrategia centrada en la expansión global. Estoy deseando contribuir al crecimiento de la empresa impulsando nuevas oportunidades de negocio y apoyando a los clientes», declaró Kim.

Esta ampliación se suma a la entrega por parte de IQM de IQM Spark, una computadora cuántica superconductora de 5 cúbits en la Universidad Nacional de Chungbuk, que supuso un importante logro para la empresa al desplegar el sistema en cuatro meses.

Cho Young-chul, director de la Fundación de Cooperación Industria-Academia de la Universidad Nacional de Chungbuk, declaró: «Esperamos que sirva de primer paso para reforzar la competitividad de las industrias del futuro mediante la realización de I+D práctica y la difusión de resultados académicos utilizando computadoras cuánticas», y añadió: «Integraremos la computación cuántica con diversos campos para apoyar el desarrollo de personas con talento y el desarrollo puntero de la industria cuántica en Chungbuk».

«Este último despliegue y el plazo récord de entrega consolidan aún más nuestro papel de referente mundial en la aceleración de la adopción de la computación cuántica, al hacer que las computadoras cuánticas sean más abiertas, accesibles y prácticas para investigadores y estudiantes universitarios de todo el mundo», añadió Välimäki.

Acerca de IQM Quantum Computers:

IQM es líder mundial en computadoras cuánticas superconductoras. IQM ofrece tanto computadoras cuánticas completas in situ como una plataforma en la nube para acceder a sus equipos. Entre los clientes de IQM se encuentran los principales centros de computación de alto rendimiento, laboratorios de investigación, universidades y empresas, que tienen pleno acceso al software y hardware de IQM. IQM cuenta con más de 300 empleados, su sede central está en Finlandia y está presente en Alemania, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Singapur.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250513338979/es/

CONTACT: Contacto con los medios de comunicación:

Correo electrónico:press@meetiqm.com

Celular: +358504790845

www.meetiqm.com

KEYWORD: EUROPE FINLAND SOUTH KOREA ASIA PACIFIC

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY RESEARCH SEMICONDUCTOR SOFTWARE HARDWARE UNIVERSITY DATA MANAGEMENT SCIENCE EDUCATION

SOURCE: IQM

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 05/13/2025 10:07 AM/DISC: 05/13/2025 10:06 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250513338979/es