Ira de Melania, juicio millonario a Hunter Biden

"Una declaración falsa, denigrante, difamatoria e incendiaria", reza la carta enviada al hijo del expresidente por los abogados de Melania Trump, quienes reclaman una indemnización de hasta 1000 millones de dólares por daños "financieros y de reputación".

La supuesta revelación de Hunter llega en un momento crítico del escándalo de Epstein, con los demócratas presionando al Departamento de Justicia para que revele el contenido de las conversaciones entre su ex cómplice Ghislaine Maxwell y el Departamento de Justicia, así como la base de MAGA, indignada por la mala gestión del caso por parte de la administración Trump.

No solo se sospecha que la relación del presidente estadounidense con Epstein era más estrecha de lo que el magnate siempre ha afirmado, sino también que Melania formaba parte, de alguna manera, del círculo vicioso que rodeaba al monstruo.

En una entrevista con el director Andrew Callaghan a principios de este mes, Hunter declaró que "los vínculos entre Epstein y Trump eran tan amplios y profundos que él le presentó a Melania". Esta afirmación se basó en una declaración del periodista Michael Wolff, autor de una biografía muy crítica del magnate, al Daily Beast.

El artículo en cuestión fue posteriormente retirado del sitio web del periódico tras una carta de los abogados de Melania, quienes ahora acusan al hijo del expresidente de basarse en un artículo eliminado. Según un perfil de Harper's Bazaar de enero de 2016, la primera dama conoció a su esposo en noviembre de 1998, en una fiesta organizada por el director de una agencia de modelos.

En aquel momento, Melania declaró a la revista que no quería darle su número a Donald Trump porque estaba "con otra mujer", por lo que tardó un tiempo en empezar a salir.

Los abogados de la Primera Dama también acusan al segundo hijo de Biden de "tener la costumbre de explotar la popularidad de los demás para llamar la atención, confundiendo a menudo nombres y fechas".

A pesar de la amenaza de una demanda multimillonaria, Hunter se mantiene firme y, usando una grosería para enfatizar su argumento, ha declarado que no tiene intención de disculparse con Melania. "Ni siquiera lo pienso", dijo en otra entrevista con Callaghan.

Desde que su padre ya no está en la Casa Blanca, el ex miembro de la familia ha abandonado el perfil bajo que mantuvo durante la presidencia de Biden y se ha desatado con una serie de declaraciones desenfrenadas. En la misma entrevista, por ejemplo, también criticó duramente a George Clooney por sugerir, en un artículo de opinión del New York Times, que Joe Biden debería retirarse de la carrera presidencial. (ANSA).