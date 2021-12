Ira en colombia después de que un gol sospechoso decide clasificación

BOGOTÁ, 4 dic (Reuters) - La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ACOLFUTPRO, pidió una investigación sobre las circunstancias sospechosas que rodearon un partido de ascenso clave que se decidió con un gol tardío, que un jugador de alto nivel calificó como una "vergüenza para el fútbol" del país sudamericano.

El equipo de fútbol Llaneros jugó contra Unión Magdalena en casa el sábado por la noche y lideró 1-0 hasta el minuto 95, cuando los visitantes marcaron dos veces seguidas.

El video del gol de la victoria mostró a los jugadores de Llaneros retrocediendo ante sus oponentes y permitiéndoles anotar.

El resultado hizo que Unión Magdalena ascendiera a la máxima categoría, la liga Dimayor, por delante del Fortaleza, que perdió 2-1 en casa en la misma noche frente a Bogotá.

"Ante el manto de duda que ha generado el resultado del partido entre @ClubLlanerosFC y @UnionMagdalena, solicitamos a la comisión disciplinaria de la @Dimayor adelantar la investigación con rigor y brevedad", dijo ACOLFUTPRO en su cuenta de Twitter.

Ninguno de los clubes respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, aunque Unión Magdalena tuiteó "al que cree todo le es posible", refiriéndose al resultado del encuentro.

Dos miembros de la selección colombiana expresaron su malestar por los hechos.

En un tuit, Juan Guillermo Cuadrado, capitán de la Juventus de Italia, calificó el gol de Unión Magdalena como una "falta de respeto".

Por su parte, su compañero en la selección Matheus Uribe, respondió que el acto es "una vergüenza para el fútbol colombiano".

El entrenador del Fortaleza, Nelson Florez, rompió a llorar en la rueda de prensa posterior al partido. Aunque admitió que no habían hecho su parte para ganar, cuestionó el resultado.

"No me da vergüenza llorar, porque me siento robado", dijo. "Podemos perder, pero no de esta manera", concluyó. (Reporte de Andrew Downie, traducido por Nelson Bocanegra)