Ira y confusión en el mundo en medio de conflicto con Irán

TOKIO (AP) — Un mundo conmocionado reaccionó el lunes con ira y confusión —y, en algunos casos, con una participación mayor de la esperada— a medida que los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán se extendían hasta convertirse en una guerra regional

Comenzaron a surgir los primeros detalles sobre los posibles efectos en el programa nuclear de Irán, el asunto en el centro del conflicto. Se involucraron más aliados de Estados Unidos e Israel, al igual que grupos armados aliados de Irán. Y países árabes desde el Golfo hasta Chipre se encontraron en la línea de fuego

Se requirió una diplomacia acelerada mientras volaban misiles y drones. Se cerraron fronteras, se vaciaron embajadas y los aliados enviaron refuerzos militares

Apoyo abierto, y algo de silencio

Muchas naciones evitaron pronunciarse directamente sobre los ataques conjuntos iniciales de Estados Unidos e Israel, pero condenaron la represalia de Teherán, quizá para no molestar al presidente estadounidense Donald Trump

Otros gobiernos criticaron los ataques de Irán contra vecinos árabes mientras guardaban silencio sobre la acción militar de Estados Unidos e Israel

Canadá —que no ha ocultado su frustración con la administración Trump— manifestó apoyo abierto a los ataques de Estados Unidos, al igual que Australia

Rusia, China y España respondieron con críticas a veces contundentes. El Ministerio de Exteriores de Rusia acusó a Estados Unidos e Israel de “esconderse detrás” de las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán mientras, en realidad, buscaban un cambio de régimen

India pidió diálogo. Rafael Grossi, jefe del organismo de control nuclear de la ONU, afirmó: “En algún momento tendrá que haber un diálogo”

Con miles de ciudadanos de países de todo el mundo varados en aeropuertos o en cruceros, y con algunos —de países como Filipinas y China— muertos en los intercambios de fuego, más naciones tienen un interés directo en lo que ocurra a continuación

Los países tendrán la oportunidad de hablar del tema a medida que grupos internacionales se reúnan en llamadas y encuentros urgentes, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU se congregara en sesión de emergencia el sábado, horas después de que comenzaran los ataques

Sumarse para frenar a Irán

En un comunicado, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz instaron a Estados Unidos e Irán a reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y señalaron que favorecían una solución negociada. Los ataques del sábado comenzaron dos días después de la ronda más reciente de conversaciones

Los tres países han encabezado los esfuerzos para alcanzar una solución negociada sobre el programa nuclear de Irán

Al mismo tiempo, Reino Unido, Francia y Alemania indicaron que estaban listos para ayudar en los esfuerzos destinados a impedir que Irán dispare más misiles y drones

Pero los países intentaron dejar claro hasta dónde llegarán. Alemania no participará activamente en acciones militares contra Irán, pero considerará defender a sus soldados desplegados en bases militares multinacionales en Jordania e Irak si son atacados, declaró el lunes el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul

Reino Unido subrayó que “no está en guerra”, aunque indicó que permitirá que Estados Unidos use bases conjuntas para atacar a Irán, aludiendo a la “estrategia de tierra quemada” de Irán

Los principales diplomáticos de seis estados del Golfo —Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Bahréin— tras una reunión de emergencia instaron a Irán a detener de inmediato sus ataques y afirmaron su derecho a la autodefensa

Un llamado a las conversaciones

Omán, que estaba facilitando las conversaciones nucleares e intentó mantener a Estados Unidos e Irán en la mesa mientras aumentaban las tensiones, sostuvo que la acción de Estados Unidos “constituye una violación de las normas del derecho internacional y del principio de resolver las disputas por medios pacíficos”. Omán también, al igual que otras naciones del Golfo, reportó ataques que se acercaron de forma inquietante a su territorio

Pero el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, declaró tras el segundo día completo de hostilidades que “la puerta a la diplomacia sigue abierta”

Mientras tanto, algunos estados dijeron algo distinto

La Liga Árabe, integrada por 22 países y que históricamente ha acusado tanto a Israel como a Irán de desestabilizar la región, calificó los ataques iraníes como “una flagrante violación de la soberanía de países que abogan por la paz y se esfuerzan por la estabilidad”

Y Siria -- que figuraba entre los aliados regionales más cercanos de Irán y fue un crítico férreo de Israel bajo el expresidente Bashar Assad -- ahora condenó de manera singular a Irán, reflejando los esfuerzos del nuevo gobierno por reconstruir lazos con potencias económicas regionales y con Estados Unidos

Preocupaciones por instalaciones petroleras y nucleares

China, un comprador importante de petróleo iraní, dijo estar “altamente preocupada” por los ataques de Estados Unidos e Israel, pidió un cese inmediato de la acción militar y un retorno a las negociaciones

Pero la primera ministra japonesa Sanae Takaichi restó importancia el lunes a la creciente preocupación por el impacto económico en los envíos de petróleo desde Oriente Medio, al afirmar que Japón tiene reservas que pueden durar varios meses

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ganadora del Premio Nobel de la Paz, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y los líderes de la Unión Europea, en una declaración conjunta, pidieron contención y diplomacia con la esperanza de “garantizar la seguridad nuclear”

Esta nota contó con aportes de corresponsales de Associated Press en todo el mundo

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa