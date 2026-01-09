Ira y protestas en Minneapolis tras el tiroteo fatal de Renee Good por parte de un agente de ICE

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Mientras la ira y la indignación se desbordaban el jueves en las calles de Minneapolis tras el tiroteo letal de una mujer en la víspera a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un nuevo incidente protagonizado por agentes federales en Oregón dejó a dos heridos y aumentó el escrutinio de las operaciones de seguridad en todo Estados Unidos.

Cientos de personas que protestaban por la muerte de Renee Good marcharon bajo una lluvia helada por la noche por una de las principales arterias de Minneapolis, cantando “Fuera ICE ya” y con carteles que decían "ICE asesino, fuera de nuestras calles". Los manifestantes habían expresado antes su indignación frente a una instalación federal que sirve como base de operaciones para la última campaña migratoria del gobierno federal en una ciudad importante.

El tiroteo en Portland, Oregón, ocurrió en el exterior de un hospital por la tarde. Un hombre y una mujer fueron baleados en el interior del vehículo, y se desconocía el alcance de sus lesiones. El FBI y el Departamento de Justicia de Oregón estaban investigando lo ocurrido. El alcalde de la ciudad, Keith Wilson, y el consejo de la ciudad pidieron a ICE que suspenda todas sus operaciones en la ciudad hasta que se complete la pesquisa.

Igual que después del tiroteo en Minneapolis, el Departamento de Seguridad Nacional defendió las acciones de los agentes en Portland y explicó que el incidente ocurrió después de que un hombre venezolano con supuestos vínculos con pandillas y que estuvo involucrado en una balacera recientemente intentó usar su vehículo “como arma” para golpear a los oficiales. No estaba claro si el video de un testigos corrobora esa versión.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el presidente del país, Donald Trump, y otros miembros de su gobierno han calificado repetidamente el tiroteo en Minneapolis como un acto de autodefensa y han presentado a Good como una malhechora, sugiriendo que empleó su auto para atacar al agente que le disparó.

El vicepresidente, JD Vance, afirmó que el tiroteo estaba justificado y que Good, una madre de tres hijos de 37 años, era “víctima de la ideología de izquierdas”.

“Puedo creer que su muerte es una tragedia. pero también reconozco que es una tragedia provocada por ella misma", manifestó Vance, quien apuntó que el agente que la mató resultó herido mientras realizaba un arresto en junio.

Pero tanto las autoridades estatales y locales como los manifestantes rechazaron esa descripción, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, señaló que las grabaciones de video muestran que el argumento de la legítima defensa es “una tontería”.

Campaña migratoria se vuelve rápidamente mortal

El tiroteo ocurrió en el segundo día de la campaña contra la inmigración del gobierno de Trump en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, que de acuerdo con Seguridad Nacional dijo es la mayor operación de este tipo jamás realizada. En el operativo participan más de 2000 agentes y, según Noem, se han efectuado más de 1500 arrestos.

El incidente provocó una respuesta inmediata en la ciudad donde la policía mató a George Floyd en 2020: cientos de personas acudiendo al lugar para expresar su indignación contra los agentes del ICE y el distrito escolar canceló las clases el resto de la semana como medida de precaución.

La muerte de Good —al menos la quinta vinculada a redadas migratorias en el segundo mandato de Trump— ha tenido repercusión mucho más allá de Minneapolis, ya que esta semana se han producido o se esperaban protestas en muchas grandes ciudades de Estados Unidos.

“Deberíamos estar horrorizados”, dijo una de las manifestantes, Shanta Hejmadi. “Deberíamos estar tristes de que nuestro gobierno esté librando una guerra contra nuestros ciudadanos”.

Los manifestantes cortaron la calle donde Good fue baleada con barricadas improvisadas construidas con cubos de basura, árboles de Navidad y toldos. La gente repartía café y agua, mientras que se encendían hogueras en tambores de metal para mantener a los inconformes calientes.

¿Quién investigará?

La agencia de Minnesota que investiga balaceras en las que hay agentes implicados dijo el jueves que fue informada de que el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no cooperarán, lo que acaba de facto con cualquier rol estatal para determinar si se había cometido un delito. Noem indicó que el estado no tiene jurisdicción.

“Sin acceso completo a las pruebas, los testigos y la información recopilada, no podemos cumplir con los estándares de investigación que la ley y la población de Minnesota exigen", apuntó Drew Evans, jefe de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota.

El gobernador, Tim Walz, exigió que se permitia la participación del estado e hizo hincapié repetidamente en que sería “muy difícil para los habitantes de Minnesota” aceptar que una investigación que excluya las instituciones estatales pueda ser justa.

De acuerdo con el gobernador, Noem fue “juez, jurado y básicamente verdugo” durante sus declaraciones públicas.

Frey, el alcalde, dijo a The Associated Press que “Queremos asegurarnos de que se controle a esta administración para garantizar que esta investigación se realice en aras de la justicia, no por el bien de un encubrimiento”.

Encuentro letal visto desde varios ángulos

Varios transeúntes capturaron en video el asesinato de Good, que ocurrió en un vecindario al sur del centro de la ciudad.

Las grabaciones muestran como un agente se acerca a una camioneta detenida en medio de la carretera, exige que el conductor abra la puerta y agarra la manija. El Honda Pilot comienza a avanzar, y otro oficial del ICE que está enfrente saca su arma y dispara inmediatamente al menos dos tiros a quemarropa, saltando hacia atrás mientras el auto se mueve hacia él.

En los videos no está claro si el vehículo llega a tocar al agente, y no hay indicios de que la mujer hubiera interactuado con los agentes antes. Después de los disparos, la camioneta acelera hacia dos autos estacionados en la acera antes de chocar y detenerse.

Oficial identificado en los registros

El agente federal que disparó fatalmente a Good es un veterano de la guerra de Irak que ha servido durante casi dos décadas en la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según registros obtenidos por The Associated Press.

Noem no lo ha identificado, pero un vocero de Seguridad Nacional dijo que su descripción de las lesiones que sufrió el verano pasado se referían a un incidente en Bloomington, Minnesota, en el que documentos judiciales lo identifican como Jonathan Ross.

Ross quedó atrapado por el brazo en la ventanilla de un vehículo cuyo conductor huía de una detención por una infracción migratoria. Fue arrastrado unos 90 metros (100 yardas) antes de que lo soltaran, de acuerdo con el expediente.

Disparó su taser, pero las descargas no incapacitaron al conductor, de acuerdo con la fiscalía. Ross fue trasladado a un hospital.

Un jurado declaró al conductor culpable de agredir a un agente federal con un arma peligrosa.

Los intentos de contactar con Ross, de 43 años, en números de teléfono y direcciones de correo electrónico asociadas con él no tuvieron éxito.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional tampoco confirmó su identidad, pero dijo que el agente implicado en el tiroteo fue elegido para el equipo de respuesta especial de ICE, que incluye una prueba de 30 horas y entrenamiento adicional.

___

Los periodistas de The Associated Press Steve Karnowski y Mark Vancleave en Minneapolis; Ed White en Detroit; Valerie Gonzalez en Brownsville, Texas; Graham Lee Brewer en Norman, Oklahoma; Michael Biesecker en Washington, Jim Mustian en Nueva York, Ryan Foley en Iowa City, Iowa, y Hallie Golden en Seattle, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.