Iraia Iturregi: "Hemos acabado con muy buenas sensaciones y llegamos en el mejor momento del año"

La entrenadora del Athletic Club Femenino, Iraia Iturregi, no duda en que el Real Madrid, su rival este miércoles en la 'Final a Cuatro' de la Copa de la Reina sea "el gran favorito", pero se mostró segura de que plantarán cara porque el equipo "llega en el mejor momento de la temporada".

"El Real Madrid para mí es el gran favorito simplemente por lo que ha mostrado en Liga, pero también es una semifinal a un partido y creo que los porcentajes se igualan un poquito más. Tiene una plantilla plagada de internacionales, pero también confío plenamente en la nuestra y venimos con una ilusión tremenda de poner por fin en la vitrina del Athletic femenino la primera Copa de la Reina", subrayó Iturregi este martes en rueda de prensa.

La técnico del conjunto vizcaíno no esconde que la plantilla madridista "está plagada de jugadoras determinantes" y admitió que siente predilección por la escocesa Caroline Weir. "Diría que es la más determinante. No la seguía mucho antes de venir a la Liga, pero es una jugadora muy completa y creo que si no es una de las candidatas al Balón de Oro quizá sea porque con su selección no esté jugando o peleando por Mundiales, Europeos o Juegos. A mí me parece personalmente una de las mejores del mundo", confesó.

Por ello, sabe que "el trabajo colectivo será una de las claves" en esta semifinal y que necesitarán que "el equipo esté muy sólido y ordenado a nivel defensivo". "Hemos demostrado en más de un partido que somos capaces de frenar a ese perfil de jugadoras, de manera que tengo plena confianza en que lo vayamos a hacer", deseó.

Iturregi recordó que ha tenido "la fortuna" como jugadora del Athletic de ganar títulos ligueros y de llegar a dos finales de Copa "y no poder ganarlas". "La ilusión con la que se vive la Copa, ya sea en la estructura masculina como femenina en Bilbao es muy grande. Hay algo muy positivo y optimista, que es que con la filosofía que tenemos seguimos siendo competitivos y estando en esa pelea por los títulos", remarcó.

"Al final, el título sería el premio al trabajo de muchísima gente durante muchos años para mantenernos competitivos con la filosofía única que tenemos y también darle el premio a un equipo que ha hecho mucho y a una afición que año tras año demuestra su fidelidad", añadió la exjugadora.

Esta ve a su vestuario "alegre y con ilusión". "Claro está que antes de una semifinal de Copa, nerviosas van a estar, también lo estaría yo, con 20 años y con 30. Al final no todos los años tienes la oportunidad de jugar una semifinal de Copa", advirtió. "Creo que hemos acabado la temporada con muy buenas sensaciones y creo que el equipo llega en el mejor momento de la temporada", aseguró.

Por ello, tiene claro que para su equipo "es una oportunidad" porque aunque enfrente tengan a "un gran equipo", le pueden "hacer frente". "Es a un partido y creo que tenemos las armas suficientes y sabemos por dónde hacerle daño", apuntó Iturregi, a la que no le molesta que consideren a su rival el favorito.

Por su parte, la delantera Ane Azkona reconoció que el equipo "está muy ilusionado". "Es una competición que nos hace mucha ilusión y pese a tener un equipo muy joven con chavalas que están llegando ahora al primer equipo, creo que esa ilusión no falta", comentó.

"Y si le sumas también el trabajo que hace el equipo todos los días, pues creo que vamos a tener muchas posibilidades de hacer lo mejor frente al Real Madrid y conseguir una plaza en la final", sentenció la jugadora vasca.

Europa Press