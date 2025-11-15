Irak.- Al menos seis muertos en una disputa tribal por tierras en el sur de Irak
Irak.- Al menos seis muertos en una disputa tribal por tierras en el sur de Irak
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Al menos seis personas han muerto y siete más han resultado heridas en violentos enfrentamientos entre tribus rivales por una disputa territorial en la provincia de Maisan, en el sureste de Irak.
Los dos bandos habrían empleado armas de fuego en una disputa por unas tierras agrícolas, lo que propició la muerte de estas personas, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias iraquí Shafaq.
Estas fuentes advierten de que la cifra final de muertes podría aumentar debido a la gravedad de varios de los heridos, que están en estado crítico.
La población está en posesión de millones de armas cortas y de potencia media en el país, incluidas provincias del sur como Maisan, Basora o Di Car, lo que agrava las frecuentes disputas territoriales en estas regiones.
- 1
Rating: cómo le fue a Moria Casán en su primera semana y qué dijo de la China Suárez
- 2
Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos
- 3
Investigaban a una banda por sus presuntos vínculos con Al-Qaeda y descubrieron una red de tráfico de personas
- 4
Rebelión en el clan Moyano: puja de poder entre hijos, negocios millonarios y un alarmante rojo financiero