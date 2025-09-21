Irak aumenta exportaciones de petróleo y obtiene ingresos adicionales: comercializador estatal

21 sep (Reuters) - Irak ha aumentado sus exportaciones de petróleo tras la supresión gradual de los recortes voluntarios de producción en virtud de un acuerdo de la OPEP+, según informó el domingo la empresa estatal de comercialización de petróleo del país, SOMO.

A principios de este mes, ocho miembros de la OPEP+ acordaron aumentar la producción a partir de octubre en 137.000 barriles diarios. La OPEP+ lleva aumentando la producción desde abril, tras años de recortes para sostener el mercado del petróleo.

Se espera que el aumento de las exportaciones iraquíes genere cientos de millones de dólares en ingresos adicionales a los niveles de precios actuales, según declaró el director general de SOMO, Ali Nizar Al-Shatari, a la agencia estatal de noticias iraquí.

No especificó la cuantía del aumento de las exportaciones, pero dijo que una producción adicional de 200.000 barriles diarios impulsaría las arcas del gobierno.

Las exportaciones iraquíes de petróleo alcanzaron una media de 3,38 millones de barriles diarios en agosto, según el Ministerio de Petróleo. SOMO espera que la media de exportaciones de septiembre oscile entre 3,4 y 3,45 millones de barriles diarios.

