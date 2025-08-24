Irak aumenta su capacidad de refinado a 1,3 millones de bpd

EL CAIRO, 24 ago (Reuters) - Irak aumentó su capacidad de refinado de petróleo a 1,3 millones de barriles por día (bpd) desde los 1,1 millones de bpd en 2024, según informó el domingo la oficina del primer ministro en un comunicado.

El miembro de la OPEP aspira a alcanzar una capacidad de refinado de 1,65 millones de bpd, según declaró el primer ministro este año.

Esta medida acercará a Irak a la "autosuficiencia de productos petrolíferos" y reducirá la carga que supone la importación de derivados del crudo, según el comunicado.

Irak, que intenta atraer a los gigantes mundiales del petróleo, ha firmado recientemente acuerdos con grandes petroleras extranjeras como la estadounidense Chevron, la francesa TotalEnergies y la británica BP.

