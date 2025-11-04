Irak cancela las cargas de crudo de Lukoil en medio de las sanciones: fuentes

LONDRES, 4 nov (Reuters) - Irak canceló tres cargamentos de crudo de Lukoil en noviembre, según informaron el martes dos fuentes del mercado, citando la preocupación por las sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido a la petrolera rusa.

La empresa estatal iraquí Somo canceló los cargamentos procedentes de la producción propia de Lukoil en el yacimiento West Qurna-2, indicaron las fuentes. Los cargamentos estaban previstos para los días 11, 18 y 26 de noviembre.

Lukoil y Somo no estaban disponibles de inmediato para hacer comentarios.

La segunda mayor petrolera rusa, Lukoil, fue sancionada por Estados Unidos y Reino Unido en las últimas semanas, complicando las operaciones normales de la empresa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia en la que da de plazo hasta el 21 de noviembre para que las empresas liquiden cualquier transacción con Lukoil y el productor número uno de Rusia, Rosneft.

La semana pasada, Lukoil declaró que aceptó una oferta del operador mundial de materias primas Gunvor para comprar sus activos en el extranjero, que pretendía vender después de que Washington impuso las sanciones.

(Reporte de Dmitry Zhdannikov y Ahmad Ghaddar; editado en español por Carlos Serrano)