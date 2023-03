Irak comienza a aplicar prohibición de bebidas alcohólicas de 2016, muestra documento

BAGDAD, 6 mar (Reuters) - Irak ha empezado a aplicar una prohibición de las bebidas alcohólicas impuesta en 2016, según un documento oficial, una medida que algunos iraquíes atribuyen a la creciente influencia de los partidos religiosos islámicos y que temen que amenace las libertades sociales.

La ley entró en vigor cuando se publicó en el boletín oficial el 20 de febrero, siete años después de su aprobación por el Parlamento. No se ha dado ninguna razón oficial para el retraso, pero los analistas afirman que los partidos religiosos ejercen más influencia en el actual Gobierno de coalición que sus predecesores.

Según la ley, las bebidas alcohólicas importadas están prohibidas y no pueden venderse en los mercados locales ni sustituirse por versiones de fabricación nacional.

Se ha ordenado a las autoridades de los pasos fronterizos y los aeropuertos que confisquen cualquier bebida alcohólica en posesión de los viajeros, según un documento gubernamental al que tuvo acceso Reuters.

Sin embargo, a pesar de la prohibición, las tiendas de licores de la capital, Bagdad, y de algunas provincias siguen abiertas y sus propietarios han declarado a Reuters que no han sido informados oficialmente que deban dejar de vender. Funcionarios del Gobierno iraquí no respondieron inmediatamente a los pedidos de comentarios.

Irak es una sociedad conservadora, mayoritariamente musulmana, en la que la mayoría de hombres y mujeres evitan el alcohol, prohibido por la ley islámica, pero no es un Estado islámico, dicen los críticos de la prohibición del alcohol.

En Irak sólo se han concedido licencias para vender alcohol a los no musulmanes y, aunque beber en público no está prohibido, está mal visto. En la capital, Bagdad, no es raro ver a jóvenes bebiendo a orillas del río Tigris.

Algunos iraquíes temen que Irak se convierta en una república islámica, como la vecina Irán.

"Irak no es un Estado islámico y hay diferentes religiones y sectas. Algunas religiones permiten beber alcohol y el Gobierno no puede imponer una determinada opinión o ideología a todas las demás", afirmó Ali Sahib, analista político afincado en Bagdad.

La postura de Irak sobre el alcohol se considera desde hace tiempo relativamente liberal en el mundo islámico, en comparación con vecinos como Arabia Saudí y Kuwait, donde la posesión de alcohol está prohibida. (Reporte de Ahmed Rasheed y Maher Nazeh. Editado en español por Javier Leira)

Reuters