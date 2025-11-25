Irak.- Condenado a muerte un antiguo funcionario por su papel en un ataque contra un edificio público en Irak

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Irak ha condenado a muerte este martes a un antiguo director de la Oficina de Agricultura de Bagdad por su implicación en un ataque perpetrado en julio contra la institución que se saldó con al menos dos muertos y varios heridos.

El Consejo Judicial Supremo de Irak ha indicado en un comunicado que el hombre "irrumpió en la Oficina de Agricultura de Bagdad junto a un grupo armado y se enfrentó a las fuerzas de seguridad tras ser cesado de su cargo y reemplazado", incidente que se saldó con la muerte de un agente y un civil.

Las autoridades iraquíes indicaron en julio que más de una decena de presuntos integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), integradas por milicias proiraníes e integradas en las fuerzas de seguridad de Irak, habían sido detenidos por su supuesta responsabilidad en el ataque.

Por su parte, el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ordenó la formación de un comité de investigación para analizar lo sucedido, mientras que la milicia Kataib Hezbolá, señalada tras el ataque, rechazó las acusaciones y habló de "una trampa" tendida contra la formación.