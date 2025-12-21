Irak dice que empresas internacionales del Kurdistán están obligadas a transferir crudo bajo acuerdo

21 dic (Reuters) - La comercializadora estatal de petróleo iraquí SOMO dijo el domingo que los productores internacionales del Kurdistán seguían obligados a enviarle su crudo en virtud de un acuerdo de exportación suscrito en septiembre, después de que la noruega DNO dijo que no participaría en el acuerdo.

SOMO respondió así a un informe de Reuters de septiembre en el que se citaba a DNO diciendo que vendería directamente a la región kurda y que no tenía planes inmediatos de enviar crudo a través del oleoducto Irak-Turquía.

El acuerdo de septiembre entre el Ministerio de Petróleo iraquí, el Ministerio de Recursos Naturales del Kurdistán y las empresas productoras estipulaba que SOMO exportaría el crudo de los yacimientos kurdos a través del oleoducto turco.

En aquel momento, DNO -el mayor productor internacional de petróleo activo en el Kurdistán- acogió con satisfacción el acuerdo, pero no lo firmó, alegando que quería más claridad sobre cómo se pagarían las deudas pendientes.

Afirmó que seguiría vendiendo directamente a la región semiautónoma del Kurdistán.

SOMO declaró el domingo que el Ministerio de Recursos Naturales del Kurdistán había reafirmado su compromiso con el acuerdo "en virtud del cual todas las empresas internacionales dedicadas a la extracción y producción en los yacimientos de la región están obligadas a entregar a SOMO las cantidades de crudo que produzcan en la región, con excepción de las cantidades asignadas al consumo local en la región".

(Reporte de Jaidaa Taha y Ahmed Tolba; Editado en Español por Ricardo Figueroa)