Irak dice que unos 3.000 prisioneros de Estado Islámico han sido trasladados desde Siria

Por John Irish

MÚNICH, 13 feb (Reuters) -

Hasta el momento, unos 3.000 detenidos del Estado Islámico han sido trasladados desde prisiones sirias a Irak y el proceso continúa, según dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, quien añadió que Bagdad estaba en conversaciones con algunos países para repatriarlos pronto.

En una amplia entrevista con Reuters al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Fuad Huseín dijo que Bagdad necesitaría más ayuda financiera para hacer frente a la afluencia y que le preocupaba el aumento de la actividad del Estado Islámico justo al otro lado de la frontera con Siria.

El Estado Islámico se extendió por amplias zonas de Siria e Irak en 2014 antes de ser expulsado por una coalición liderada por Estados Unidos en 2019, y muchos de sus combatientes fueron detenidos, aunque aún quedan restos del

"Creo que alrededor de 3.000 ya han sido trasladados a prisiones iraquíes. Así que el proceso ha comenzado y lo estamos continuando", dijo.

El ejército estadounidense anunció el 21 de enero que había comenzado a trasladar a los detenidos y que esperaba trasladar a unos 7.000 combatientes. El rápido colapso de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos en el noreste de Siria había provocado incertidumbre sobre la seguridad de las prisiones y los campos de detención que custodiaban.

Huseín dijo que habían iniciado conversaciones con algunos países árabes y musulmanes para que acogieran a sus ciudadanos, pero que los países europeos seguían mostrándose reticentes porque sus sistemas jurídicos podrían permitir que los combatientes salieran antes de prisión.

"También hemos iniciado conversaciones con algunos países para que nos proporcionen apoyo financiero, porque si esos miles de terroristas permanecen en Irak durante mucho tiempo, desde el punto de vista de la seguridad, es muy peligroso, por lo que necesitamos el apoyo de varios países", afirmó.

Huseín también advirtió de que recientemente se había producido un repunte de las actividades del Estado Islámico en Siria tras la ofensiva del Gobierno sirio contra las FDS, lideradas por kurdos en el noreste de Siria.

"En cuanto a las actividades del Estado Islámico en Siria, estamos muy preocupados porque están al otro lado de la frontera y se han vuelto muy activos recientemente", dijo.

"Creo que tiene que ver con el reciente conflicto entre las Fuerzas Democráticas Sirias y el Gobierno sirio o el ejército sirio. Al mismo tiempo, hay mucha gente que cree en esta ideología dentro de Siria

También dijo que, aunque Bagdad se tomó en serio las señales de Estados Unidos, el nombramiento del ex primer ministro Nouri al-Maliki para volver a ocupar el cargo era una cuestión interna.

Añadió que los soldados estadounidenses aún tenían previsto abandonar Irak a finales de 2026. (Información de John Irish; edición de Kevin Liffey y Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)