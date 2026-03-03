Irak dice: reducción de producción de petróleo por cierre de estrecho Ormuz no afectará a refinerías

EL CAIRO, 3 mar (Reuters) -

Irak afirmó el martes que la reducción de su producción de crudo debido al conflicto en Oriente Medio, que ha paralizado las exportaciones a través del estrecho de Ormuz, no afectará a las operaciones de sus refinerías, informó la agencia estatal de noticias citando al Ministerio de Petróleo.

Irak ha recortado la producción de petróleo en casi 1,5 millones de barriles por día y esas medidas podrían ampliarse a más de 3 millones de bpd en cuestión de días, ya que el país se está quedando sin capacidad de almacenamiento y no puede exportar crudo debido a la crisis de Irán, informaron dos funcionarios iraquíes a Reuters. (Reporte de Jaidaa Taha y Menna Alaa El-Din; Editado en español por Javier Leira)