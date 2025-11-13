Irak.- EEUU felicita a Irak por su "exitosa" celebración de parlamentarias y pide acabar con las "milicias armadas"

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos ha felicitado este jueves a la población de Irak por la "exitosa" celebración de las elecciones parlamentarias, que ha descrito como "un paso crucial para fortalecer la democracia y la estabilidad", una votación que ha dado la victoria a la coalición encabezada por el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani.

"Me gustaría extender mis sinceras felicitaciones al valiente pueblo de Irak por la exitosa finalización de las recientes elecciones parlamentarias", ha dicho el enviado especial de Washington para Irak, Mark Savaya, a través de una carta publicada en su cuenta en la red social X.

Así, ha subrayado que "el pueblo iraquí ha demostrado de nuevo su compromiso con la libertad, el Estado de derecho y unas instituciones nacionales fuertes", antes de aplaudir a Al Sudani por "garantizar que estas importantes elecciones se llevaron a cabo a tiempo y sin incidentes, un claro signo de que Irak está avanzando hacia una mayor prosperidad y soberanía".

"Estados Unidos sigue firmemente comprometido a la hora de apoyar la soberanía de Irak, los esfuerzos de reforma y las acciones para poner fin a la interferencia externa y las milicias armadas", ha apuntado Savaya, quien ha expresado el deseo de Washington de trabajar con el próximo Gobierno para "profundizar" los lazos bilaterales y "ayudar a construir un futuro estable y próspero para todos los iraquíes".

Estados Unidos ha criticado en numerosas ocasiones las acciones de diversas milicias proiraníes, algunas de las cuales se encuentran integradas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), dependientes del Ministerio del Interior. Washington ha impuesto sanciones a varias de ellas por sus acciones, incluidos ataques contra bases con tropas estadounidenses.

La coalición de Al Sudani, Construcción y Desarrollo, ha sido la más votada, según resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral Superior Independiente y correspondientes al 99,74% del escrutinio, si bien tendrá que pactar con otros partidos para lograr una mayoría en el Parlamento de cara a nombrar al próximo jefe de Gobierno.

El primer ministro iraquí destacó que la victoria de su coalición deriva de su creencia en que "Irak es lo primero". "Irak siempre ocupará un lugar primordial, gracias a la dedicación de sus leales hijos e hijas", dijo, antes de dar las gracias al pueblo iraquí por su apoyo.

Esta cita en las urnas ha estado marcada por el boicot del clérigo chií Muqtada al Sadr, una de las figuras más influyentes del país, debido a la falta de soluciones a la crisis política desde que su formación obtuviera la mayoría de escaños en las parlamentarias de 2021 pero fracasaran las negociaciones para formar gobierno en medio de un enfrentamiento entre partidos chiíes.