Irak.- El Gobierno alemán prorroga hasta enero de 2027 el mandato de la misión desplegada en Irak contra Estado Islámico

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press)

El Gobierno de Alemania ha anunciado este miércoles que ha decidido prorrogar hasta finales de enero de 2027 el mandato de la misión desplegada en Irak, en el marco de la coalición internacional contra Estado Islámico, si bien el Parlamento alemán todavía tiene que dar el visto bueno a esta decisión.

Berlín ha declarado que Estado Islámico, que "sigue representando una amenaza", se ha "beneficiado de una reducción temporal de la presión internacional e iraquí a medida que se intensifica el conflicto en Oriente Próximo": "Por tanto, es necesario continuar la misión. Irak necesita apoyo tanto civil como militar", ha dicho.

El Ejército alemán, que participa en la misión internacional contra el grupo yihadista desde 2015, tiene un límite de personal de 500 militares alemanes, cifra que "se mantendrá sin cambios", según reza un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa del país europeo en su página web.

Así, ha señalado que las Fuerzas Armadas "seguirán participando en la lucha contra la organización terrorista" y en el "desarrollo e las capacidades de las fuerzas armadas y de seguridad iraquíes", con el objetivo declarado de "estabilizar Irak y promover la reconciliación en el país".

"La seguridad de Alemania y Europa está ligada a la estabilidad de otras regiones del mundo. Irak es un país clave en Oriente Próximo. En los últimos años, las Fuerzas Armadas alemanas, junto con sus socios internacionales, en particular Irak, han logrado avances significativos en la lucha contra Estado Islámico (...) Sin embargo, Irak sigue enfrentándose a importantes desafíos", ha afirmado.

Con todo, ha indicado que la participación alemana tiene como objetivo "permitir que las tropas iraquíes garanticen la seguridad de su propio país": "Se trata de consolidar los éxitos alcanzados hasta la fecha en la lucha contra Estado Islámico para prevenir el resurgimiento del terrorismo en la región".

El compromiso alemán "se seguirá centrando principalmente" en proporcionar asesoramiento, tecnología de la información y personal a la misión de la OTAN en Irak, contribuir al reabastecimiento aéreo, el transporte aéreo y la operación del campamento multinacional en Erbil, así como proporcionar asesoramiento, personal médico y personal a la coalición internacional.