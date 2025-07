Irak: El primer ministro de Irak pide investigar los ataques con drones contra campos petroleros en el Kurdistán iraquí

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha pedido este martes investigar los recientes ataques con drones contra dos yacimientos petrolíferos ubicados en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, alegando que "constituye un atentado contra los esfuerzos del Estado" de cara a garantizar la estabilidad en el país. "Al Sudani ha ordenado a las autoridades competentes que inicien una investigación inmediata y exhaustiva para identificar a los autores de estos ataques y tomar medidas firmes para exigirles responsabilidades, sin vacilación ni indulgencia", reza un comunicado del portavoz del jefe de Gobierno, Saba al Numan, publicado en la red social X. Así, ha prometido "adoptar todas las medidas necesarias para proteger la infraestructura vital y fortalecer el sistema de defensa para prevenir la repetición de tales actos, salvaguardar la soberanía de Irak y defender los derechos de su pueblo". "El Gobierno iraquí (...) no permitirá que ninguna amenaza socave los intereses del pueblo de Irak", ha agregado. "La naturaleza y el momento en que se han cometido estos actos criminales indican una intención maliciosa destinada a sembrar confusión y perjudicar a Irak y sus instituciones vitales", ha criticado, tras lamentar que el hecho de que dos campos petrolíferos fueran blanco de ataques "representa una amenaza directa a los intereses del pueblo iraquí". Por su parte, la Presidencia de Irak, que también ha condenado los "flagrantes" ataques, ha manifestado que su repetición "amenaza la seguridad y la estabilidad del país, debilita la economía, atenta contra los intereses públicos del Estado y supone una amenaza para la seguridad ciudadana". "Esto requiere mayores esfuerzos para proteger nuestros recursos económicos y crear un entorno propicio para que las empresas de inversión operen en el país", ha resaltado, mientras que ha instado a los organismos de seguridad del Gobierno federal y del regional que "tomen medidas urgentes y adecuadas para descubrir a los autores y prevenir la repetición de estos ataques terroristas". Estos sucesos son los últimos de una serie de ataques con drones en zonas de la región semiautónoma del Kurdistán a raíz de la entrada en vigor el 24 de junio de un alto el fuego entre Israel e Irán, tras doce días de conflicto desatado por la ofensiva lanzada por las fuerzas israelíes contra el país centroasiático. Las autoridades kurdas han acusado a milicias proiraníes de estos ataques y han criticado al Gobierno central por no actuar ante estos hechos, apuntando directamente a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias proiraníes ahora integradas en las fuerzas de seguridad-- de estar detrás de estos incidentes. En respuesta, el Gobierno central rechazó las acusaciones, que tildó de "inaceptables", mientras que las FMP han asegurado no estar detrás de estos lanzamientos y han acusado de ello a Estado Islámico, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos lanzamientos, que por ahora se han saldado sin víctimas mortales.