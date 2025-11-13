Irak. España felicita a Irak por el "buen desarrollo" de las elecciones y espera la "pronta" formación del Gobierno

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

España ha felicitado al Gobierno de Irak y al pueblo iraquí por la "organización, participación y buen desarrollo" de las elecciones parlamentarias del pasado 11 de noviembre, en las que la opción más votada ha sido la coalición del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por José Manuel Albares, el Ejecutivo ha celebrado el proceso electoral al parlamento de Irak celebrado este martes y ha deseado la "pronta formación de un Gobierno" tras conocerse los resultados.

"España reitera su compromiso con la estabilidad, soberanía e integridad territorial de Irak, así como su voluntad de seguir trabajando conjuntamente por la paz y la estabilidad de la región", ha expresado el Gobierno.

En los comicios de esta semana, la coalición del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha sido la opción más votada en las elecciones, según resultados preliminares publicados este miércoles por la Comisión Electoral Superior Independiente y correspondientes al 99,74% del escrutinio.

En segundo lugar, con alrededor de 1.000.000 de votos se ha posicionado el Partido Demócrata del Kurdistán (KDP), liderado por el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani. La comisión electoral ha confirmado una participación del 56,11%, lo que representa un aumento de 12 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2021, según recoge el medio kurdo 'Rudaw'.