Irak está cerca de un acuerdo para reanudar la exportación de petróleo de Kurdistán a Turquía: fuentes

Por Nerijus Adomaitis y Ahmed Rasheed

BAGDAD, 19 sep (Reuters) - Irak, segundo mayor productor de la OPEP, dio su aprobación preliminar a un plan para reanudar las exportaciones de petróleo por oleoducto desde su región semiautónoma del Kurdistán a través de Turquía, tras los retrasos, informaron a Reuters fuentes conocedoras de las conversaciones. El acuerdo entre el Gobierno federal iraquí, el Gobierno regional del Kurdistán y las compañías petroleras internacionales podría añadir al menos 230.000 barriles diarios de nuevos suministros en un momento en que los productores de la OPEP están aumentando la producción para recuperar cuota de mercado. Irak exporta alrededor de 3,4 millones de barriles de petróleo al día desde sus puertos del sur, pero el oleoducto Kirkuk-Ceyhan, en el norte, está cerrado desde marzo de 2023 después de que un tribunal de arbitraje dictaminó que Turquía debía pagar US$1500 millones en concepto de daños y perjuicios por exportaciones no autorizadas entre 2014 y 2018. Turquía ha recurrido la sentencia. Desde entonces, Ankara ha dicho que está dispuesta a reanudar las exportaciones, pero los flujos siguen suspendidos debido a las continuas disputas legales y políticas entre Bagdad, el Gobierno Regional del Kurdistán en Erbil y las compañías petroleras internacionales.

El gabinete iraquí ha dado su aprobación preliminar a un plan para reanudar las exportaciones, y las compañías petroleras internacionales que operan en el Kurdistán también han dado su visto bueno, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones. APIKUR, un grupo que representa a empresas como Genel Energy, DNO y Gulf Keystone, no quiso hacer comentarios, citando las negociaciones en curso.

(Reporte de Nerijus Adomaitis en Oslo y Ahmed Rasheed en Bagdad. Redacción de Yousef Saba. Edición en español de Javier López de Lérida)