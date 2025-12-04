Irak.- Irak investiga el "error" de incluir a Hezbolá y los hutíes en su lista de sanciones por terrorismo

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha ordenado este jueves la apertura "inmediata" de una "investigación urgente" en torno a la decisión de incluir al partido-milicia chií libanés Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen en su lista de sanciones por terrorismo, una medida achacada a "un error" y que ha sido inmediatamente anulada.

La oficina de Al Sudani ha señalado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que la pesquisa debe "identificar a los responsables" de la medida y "hacer que las partes negligentes rindan cuentas por el error contenido en la decisión 61/2025 del Comité para Congelar los Bienes Terroristas, publicada en la 'Gaceta Oficial' el 17 de noviembre de 2025".

"La decisión incluyó un lenguaje que no refleja la posición factual, dado que la aprobación de Irak a la congelación activos, a partir de una petición de las autoridades de Malasia, estaba limitada estrictamente a entidades e individuos afiliados con las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda", ha explicado.

Así, ha subrayado que "el Gobierno iraquí reitera que su postura política y humanitaria frente a la agresión contra los pueblos de Líbano y Palestina es una de principios y es inamovible", antes de agregar que "estas posturas representan la voluntad colectiva del pueblo iraquí en todos sus componentes, apoyando el derecho de naciones hermanas a la libertad y una vida digna en su patria".

"Ningún detractor ni voz ilegítima puede cuestionar la firmeza del Gobierno iraquí en su defensa de los derechos históricos de los pueblos indígenas, su apoyo a ellos, su oposición a la ocupación, la agresión, el genocidio y el desplazamiento forzado, y su rechazo a todos los actos de violencia que la comunidad internacional no ha logrado confrontar", ha zanjado la oficina de Al Sudani.

El comunicado ha sido publicado después de que el citado organismo anunciara la congelación de "todos los recursos muebles, inmuebles y económicos" de Hezbolá y los hutíes por su "participación en ataques terroristas", si bien poco después el comité ha publicado una "aclaración" afirmando que la congelación de fondos afecta a "entidades e individuos asociados con Estado Islámico y Al Qaeda".

"Esta lista incluyó a varias partes y entidades que no tienen lazos o llevan a cabo actividades terroristas junto a las organizaciones citadas", ha sostenido, en una referencia implícita a Hezbolá y los hutíes, enfrentados a Estado Islámico y Al Qaeda y sin ningún tipo de relación o lazo operativo.

Por ello, ha manifestado que "la inclusión de otras entidades derivó del hecho de que la lista se publicó antes de ser revisada" y ha agregado que "la información publicada en la 'Gaceta Oficial' será corregida para eliminar a estos partidos y entidades de la lista de grupos asociados con las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda".