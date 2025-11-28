Irak.- La ONU tilda de "inaceptable" el ataque con drones contra un yacimiento gasístico en el norte de Irak

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Naciones Unidas ha tildado este viernes de "inaceptable" el ataque perpetrado el miércoles contra un campo gasístico en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y ha recalcado que supone "un mensaje negativo", al tiempo que ha reclamado a las autoridades que tomen medidas para evitar "la repetición de este tipo de violaciones".

La Misión de Asistencia de la ONU en Irak (UNAMI) ha destacado en un comunicado en su cuenta en la red social X que condena "en los términos más firmes" el ataque contra el campo de Jor Mor, en la provincia de Suleimaniya. "El ataque no solo daña la infraestructura económica de la región del Kurdistán y toda Irak, sino que también envía mensajes negativos, principalmente contra el sistema federal iraquí", ha dicho.

"Estos ataques contra infraestructura civil son inaceptables y la UNAMI pide a las autoridades relevantes que apliquen medidas apropiadas para evitar la repetición de estas violaciones", ha apuntado, al tiempo que ha aplaudido la creación de un comité de investigación para "identificar a los responsables para llevarlos ante la justicia".

Por su parte, la Embajada estadounidense en Bagdad ha condenado "firmemente" el "ataque terrorista" contra Jor Mor y ha reclamado a las autoridades "una acción inmediata" para que los responsables "rindan cuentas". "Es el último de una serie de intentos por parte de actores malignos para socavar la estabilidad de Irak y atacar inversiones estadounidenses en la región del Kurdistán iraquí", ha denunciado.

"Estamos dispuestos a prestar apoyo a los esfuerzos para proteger esta infraestructura crítica y seguiremos subrayando la importancia de que Irak afirme su soberanía frente a los intentos de socavarla y de garantizar que todas las armas, especialmente los drones, los misiles y los cohetes, queden bajo control estatal", ha zanjado a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.

El Gobierno iraquí habló el jueves de un intento de "desestabilización" tras el ataque con drones contra este yacimiento, sin que ningún grupo armado haya reclamado la autoría, al tiempo que ordenó la formación de un comité de investigación de alto nivel que contará con el apoyo de la Coalición Internacional contra Estado Islámico, liderada por Estados Unidos.

El ataque --el primero de este tipo en los últimos meses-- causó "importantes daños materiales", que obligaron al yacimiento a suspender las exportaciones de gas a las centrales eléctricas de la región.

Las autoridades kurdas acusaron en ocasiones anteriores milicias proiraníes de estos ataques y criticaron al Gobierno central por no actuar ante estos hechos, apuntando directamente a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias proiraníes ahora integradas en las fuerzas de seguridad-- de estar detrás de estos incidentes.

En respuesta, el Bagdad rechazó las acusaciones, que tildó de "inaceptables", mientras que las FMP aseguraron no estar detrás de estos lanzamientos y acusaron de ello a Estado Islámico, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos lanzamientos, que por ahora se han saldado sin víctimas mortales.