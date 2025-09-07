Irak: mueren cuatro personas en enfrentamientos tribales en Bagdad, la capital de Irak

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos cuatro personas, entre ellas dos agentes de Policía, han muerto en una serie de enfrentamientos tribales registrados el sábado por la tarde en Bagdad, la capital de Irak, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior del país.

Las autoridades han indicado que, además, otros cinco agentes han resultado heridos tras intervenir para poner fin a una "disputa tribal" en el barrio de Saada. Sin embargo, poco después de acudir al lugar de los hechos, fueron atacados por uno de los grupos.

Las fuerzas de seguridad, que han constatado víctimas entre sus filas a pesar de haber abierto fuego, han indicado que otras dos personas han fallecido y seis han sido detenidas, si bien el Ministerio del Interior no ha dado detalles sobre las causas de los enfrentamientos.

Las disputas tribales son comunes en Irak, que sigue inmerso en un conflicto ininterrumpido tras la invasión estadounidense de 2003 y a pesar de la derrota de Estado Islámico.