Irak nacionalizará operaciones del yacimiento petrolero West Qurna 2 dice Gobierno

7 ene (Reuters) - El gabinete iraquí aprobó la nacionalización de las operaciones petroleras en el yacimiento de West Qurna 2, de acuerdo con las disposiciones de un contrato de servicios firmado con la rusa Lukoil, informó el gobierno en un comunicado.

El gabinete también acordó solicitar la aprobación para financiar las operaciones a través de la cuenta del yacimiento petrolero de Majnoon, que se alimentará con los ingresos de los envíos de crudo vendidos por la comercializadora estatal de petróleo SOMO.

Lukoil declaró fuerza mayor en noviembre en West Qurna 2 al verse afectada por sanciones junto con Rosneft como parte del impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania.

La participación operativa del 75% de Lukoil en el yacimiento petrolero iraquí West Qurna 2 -uno de los mayores del mundo, con una producción de unos 470.000 barriles diarios- era su mayor activo en el extranjero.

El yacimiento representa alrededor del 0,5% del suministro mundial de petróleo y el 9% de la producción total de Irak, segundo productor de la OPEP tras Arabia Saudita. (Reportaje de Moayed Kenany y Ahmed Rasheed; Escrito por Tala Ramadan, editado en español por Ricardo Figueroa)