Irak prohíbe la plataforma de juegos estadounidense Roblox por motivos de seguridad infantil

BAGDAD, 20 oct (Reuters) - Irak ha prohibido la plataforma estadounidense de videojuegos generados por los usuarios Roblox debido a la preocupación por los abusos a menores, según informó el Gobierno, uniéndose así a otros países en los mundos virtuales.

El Gobierno dijo a última hora del domingo que la prohibición estaba motivada por la preocupación de que el juego permitiera la comunicación directa entre usuarios de forma que expusiera a niños y adolescentes a intentos de explotación o ciberextorsión, y que su contenido fuera "incompatible con los valores y tradiciones sociales".

Roblox Corp, que desarrolla el sistema de creación de juegos en línea y la plataforma de contenidos generados por los usuarios, no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para comentar la prohibición. La empresa ha declarado anteriormente que "respeta las leyes y normativas de los países en los que opera y comparte el compromiso de los legisladores locales con los niños".

El Ministerio de Comunicaciones iraquí dijo que la prohibición nacional se basaba en un estudio exhaustivo y en un seguimiento sobre el terreno, según los cuales "el juego entraña varios riesgos para la seguridad, la sociedad y el comportamiento".

Con esta medida, Irak se suma a los países de Oriente Próximo que están endureciendo la regulación de los juegos en línea y las plataformas interactivas por motivos morales y de seguridad infantil. Turquía bloqueó el acceso a Roblox en agosto de 2024, alegando también riesgos de abuso infantil. (Información de Ahmed Rasheed; edición de Muvija M; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

