Irak reanuda las exportaciones de petróleo kurdo a Turquía tras dos años y medio de interrupción

Por Muayad Hameed y Maha El Dahan

27 sep (Reuters) - El crudo empezó a fluir el sábado por un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, hasta Turquía por primera vez en dos años y medio, después de que un acuerdo provisional desbloqueó la situación, según informó el Ministerio del Petróleo iraquí.

La reanudación comenzó a las 6 de la mañana hora local (0300 GMT), según un comunicado del ministerio.

"Las operaciones se iniciaron a un ritmo rápido y con total fluidez, sin que se registraran problemas técnicos significativos", señaló el ministerio.

El acuerdo entre el gobierno federal iraquí, el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y los productores petroleros extranjeros que operan en la región permitirá que fluyan entre 180.000 y 190.000 barriles por día (bpd) de crudo hacia el puerto turco de Ceyhan, según declaró el viernes el ministro iraquí del Petróleo a la emisora kurda Rudaw.

Estados Unidos había presionado para que se reanudaran los flujos, con lo que se espera que hasta 230.000 bpd de crudo vuelvan a los mercados internacionales en un momento en que la OPEP+ está aumentando el bombeo para ganar cuota de mercado.

El delegado iraquí ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohammed al-Najjar, afirmó que su país puede exportar más de lo que lo hace ahora tras la reanudación de los flujos a través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan, además de otros proyectos previstos en el puerto de Basora, según informó el sábado la agencia estatal de noticias INA.

"Los Estados miembros de la OPEP tienen derecho a exigir un aumento de sus cuotas (de producción), sobre todo si tienen proyectos que conduzcan a un aumento de la capacidad de producción", declaró.

El subsecretario del Ministerio del Petróleo iraquí, Bassem Mohamed, declaró a Reuters que la reanudación de los flujos de petróleo kurdo contribuirá a elevar las exportaciones del país a cerca de 3,6 millones de bpd en los próximos días. Los niveles de producción y exportación de Irak se mantendrán dentro de su cuota de la OPEP de 4,2 millones de bpd, indicó.

