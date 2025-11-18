Irak supera a Emiratos Árabes Unidos y accede al repechaje intercontinental del Mundial 2026
Irak venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos este martes, en la vuelta del play-off de la zona asiática, y accedió al torneo de repechaje intercontinental.
- 1 minuto de lectura'
Irak venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos este martes, en la vuelta del play-off de la zona asiática, y accedió al torneo de repechaje intercontinental de clasificación al Mundial 2026.
Irak, que había empatado 1-1 el jueves en la ida disputada en Abu Dabi, logró la victoria con un penal anotado por Amir Al-Ammari (90+17').
El internacional emiratí de origen brasileño Caio Lucas abrió el marcador al inicio de la segunda mitad (52'), mientras que Mohanad Ali igualó para Irak a los 66 minutos.
Los Leones de Mesopotamia, cuyo último Mundial disputado fue en 1986, se unen a República Democrática del Congo (África), Bolivia (Sudamérica) y Nueva Caledonia (Oceanía), ya clasificadas al torneo de repechaje intercontinental, que se disputará en marzo.
Todavía quedan por atribuirse tres plazas a selecciones de la zona Concacaf para decidir qué equipo se lleva el último boleto al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
bm/cpb/dam/cl
- 1
Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
- 2
Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino
- 3
Revés para Alberto Fernández: confirmaron su procesamiento por el fraude de los seguros
- 4
Comisión investigadora $LIBRA: la oposición apuntará contra Javier y Karina Milei y los señalará como responsables políticos de la maniobra