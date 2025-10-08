Irak y Exxon firman un acuerdo para ayudar en el desarrollo de un yacimiento petrolífero

Por Aref Mohammed

BAGDAD, 8 oct (Reuters) - Exxon Mobil firmó el miércoles un acuerdo con Irak para ayudarle a desarrollar su gran yacimiento petrolífero de Majnoon y ampliar su infraestructura de exportación de crudo, lo que supone su regreso al país dos años después de abandonarlo.

El segundo mayor productor de la OPEP quiere atraer a las grandes petroleras occidentales y aumentar su bombeo, limitado por años de guerra, corrupción y tensiones sectarias.

El primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, anunció la firma de un acuerdo con Exxon, pero dio pocos detalles.

Incluirá un acuerdo de reparto de beneficios que abarcará el crudo y los productos refinados y planes para mejorar la infraestructura de exportación de petróleo iraquí en el sur, según cuatro fuentes conocedoras del asunto.

La petrolera estatal iraquí SOMO también firmará un acuerdo con Exxon para garantizar la capacidad de almacenamiento en el mercado asiático, según las fuentes.

SOMO y Exxon no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

La agencia de noticias estatal iraquí INA informó en septiembre de que SOMO estaba en conversaciones avanzadas con Exxon sobre un posible acuerdo para asegurar la capacidad de almacenamiento en Singapur utilizando tanques propiedad de la petrolera estadounidense.

En los dos últimos años, Irak ha firmado acuerdos con grandes petroleras que se habían marchado anteriormente, como Chevron, la francesa TotalEnergies y la británica BP.

(Reporte de Aref Mohammed en Basora y Ahmed Rasheed en Bagdad; reporte adicional de Stephanie Kelly en Londres; escrito por Ahmed Elimam; editado en español por Carlos Serrano)