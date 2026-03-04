Irak y Kuwait podrían reducir su producción de petróleo en pocos días, según JP Morgan

4 mar (Reuters) -

Los suministros de petróleo crudo de Irak y Kuwait podrían comenzar a interrumpirse en cuestión de días si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, lo que podría suponer un recorte de 3,3 millones de barriles diarios (bpd) al octavo día del conflicto en Oriente Medio, según indicaron los analistas de JP Morgan en una nota.

Irak y Kuwait tienen aproximadamente tres y catorce días, respectivamente, antes de verse obligados a detener las exportaciones de crudo que pasan por el estrecho, según informó el banco el martes.

El estrecho de Ormuz, una estrecha vía marítima de vital importancia estratégica entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, es uno de los principales puntos de tránsito de petróleo del mundo, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial.

En caso de un cierre prolongado, las pérdidas podrían aumentar hasta los 3,8 millones de barriles diarios alrededor del día 15 y los 4,7 millones de barriles diarios alrededor del día 18, según JP Morgan.

Irak se verá obligado a reducir su producción de petróleo en más de 3 millones de barriles diarios en pocos días si los petroleros no pueden circular libremente por el estrecho de Ormuz y llegar a sus puertos de carga, según informaron el martes a Reuters dos responsables petroleros iraquíes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que la Marina podría comenzar a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz si fuera necesario.

Los medios iraníes informaron de que un alto cargo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que el estrecho de Ormuz está cerrado y que Irán dispararía contra cualquier barco que intentase pasar. (Información de Pablo Sinha en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)