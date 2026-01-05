Irán: 16 muertos desde el inicio de las protestas

Iran International, un medio de comunicación opositor con sede en Londres, informó que al menos 44 personas resultaron heridas por disparos de munición real o de perdigones disparados por las fuerzas iraníes durante las protestas.

El inicio de las manifestaciones en Irán el domingo pasado respondió a una profunda crisis económica, caracterizada por una inflación anual del 42% y un incremento interanual del 52% entre noviembre y diciembre. El valor del rial se ha debilitado considerablemente, presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido al programa nuclear iraní.

Estas circunstancias desataron manifestaciones en más de 30 ciudades, entre ellas Teherán, conformando la mayor ola de descontento ciudadano en el país desde las revueltas de 2022.

Las protestas han reunido a diversos sectores de la sociedad y se han extendido rápidamente, evidenciando la magnitud del malestar social tanto por la situación económica como por demandas políticas (ANSA)