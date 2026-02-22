Irán acordó en secreto la compra de misiles lanzados desde el hombro a Rusia, informa el FT

22 feb (Reuters) - Irán acordó un contrato secreto de armas por valor de 500 millones de euros (US$589 millones) con Rusia para adquirir miles de misiles avanzados lanzados desde el hombro, informó el domingo el Financial Times.

El acuerdo, firmado en Moscú en diciembre, compromete a Rusia a entregar 500 unidades de lanzamiento portátiles "Verba" y 2.500 misiles "9M336" en un plazo de tres años, según el FT, que cita documentos rusos filtrados a los que ha tenido acceso el FT y varias personas familiarizadas con el acuerdo.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información.

Según el acuerdo, las entregas están programadas en tres tramos, entre 2027 y 2029, según el FT.

El acuerdo fue negociado entre el exportador estatal ruso de armas Rosoboronexport y el representante en Moscú del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), según el FT.

Teherán solicitó formalmente los sistemas el pasado mes de julio, según un contrato al que ha tenido acceso el FT. En junio del año pasado, las fuerzas estadounidenses atacaron las tres principales instalaciones nucleares de Irán, cuando el país se unió a la campaña militar de Israel contra Irán.

El presidente Donald Trump dijo que las principales instalaciones nucleares de Irán quedaron destruidas en el ataque. Sin embargo, según una evaluación preliminar de los servicios de inteligencia estadounidenses realizada en ese momento, los ataques aéreos estadounidenses no destruyeron la capacidad nuclear de Irán, sino que solo la retrasaron unos meses.

Los funcionarios iraníes han afirmado en repetidas ocasiones que Teherán se ha recuperado de los daños sufridos durante la guerra y que sus capacidades son mejores que nunca.

Rusia tiene un tratado de asociación estratégica con Irán, aunque no incluye una cláusula de defensa mutua. Una corbeta naval rusa realizó maniobras con la Armada iraní en el golfo de Omán esta semana, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

(1 dólar = 0,8489 euros)

