Irán: activistas, "gobierno iraní cometió crímenes contra la humanidad"

Iran International informa al respecto y señala que, en una declaración conjunta publicada hoy en la página de Instagram de la Premio Nobel de la Paz encarcelada, Narges Mohammadi, los firmantes puntualizaron que el asesinato de manifestantes que exigían un cambio político constituye un "crimen organizado de Estado contra la humanidad", citando el uso de munición real, las detenciones masivas, los ataques a los heridos y la negación de atención médica.

"La responsabilidad principal de esta horrible situación recae en el propio líder de la República Islámica y en la estructura represiva del sistema gobernante", se lee en el comunicado, acusando a las autoridades de traicionar a la nación para garantizar la supervivencia del sistema.

"La amarga repetición de las experiencias de las últimas décadas demostró que el principal obstáculo para salvar a Irán de la catástrofe actual es el propio Alí Jamenei", continúa el comunicado.

Los activistas exigen que los responsables de la represión rindan cuentas por sus actos y que todos los presos políticos sean liberados. Además, exigen la formación de un frente nacional amplio para celebrar un referéndum y establecer una Asamblea Constituyente que permita a los iraníes decidir su futuro político. (ANSA).