Irán acusa a Israel de intentar "socavar la unidad nacional" tras protestas en el país

Irán acusó el lunes a Israel de intentar "socavar la unidad nacional" después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresara su "solidaridad" con la "lucha" del pueblo iraní por el movimiento de protesta de los últimos días.

"El régimen sionista [Israel] está decidido a aprovechar la menor ocasión para sembrar la división y socavar nuestra unidad nacional, y debemos permanecer vigilantes", declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai. "Las declaraciones del primer ministro del régimen sionista y de ciertos responsables estadounidenses radicales no son más que una incitación a la violencia", estimó durante una rueda de prensa.