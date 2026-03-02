Irán acusa a Israel y Estados Unidos de atacar un sitio nuclear en Natanz (medio estatal)

Irán acusó a Israel y a Estados Unidos de haber atacado de nuevo el domingo el sitio nuclear de Natanz, ya bombardeado en junio durante la guerra de los 12 días desencadenada por un ataque israelí.

"Los regímenes criminales de Estados Unidos e Israel, al continuar su agresión, de nuevo atacaron el sitio nuclear de Natanz el domingo en la tarde, durante dos ataques brutales", escribió en un correo, citado por la agencia Irna, el jefe de la Organización iraní de energía atómica, Mohamad Eslami.

El secretario general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó este lunes que "no hay indicios" de que las instalaciones nucleares iraníes fueran alcanzadas desde el lanzamiento el sábado de los bombardeos israelo-estadounidenses contra Irán.