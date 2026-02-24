Irán advierte a los estudiantes que no deben rebasar "límites" en las protestas

Tras la sangrienta represión del movimiento de protesta en enero, el gobierno iraní advirtió este lunes a los estudiantes que volvieron a manifestarse que existen "límites", en un país pendiente de las amenazas de una eventual intervención militar estadounidense.

Los estudiantes comenzaron el sábado un nuevo semestre con manifestaciones a favor y en contra del gobierno, según los medios de comunicación locales.

Los estudiantes "tienen, naturalmente, derecho a manifestarse", declaró la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani.

Pero hay "límites que debemos proteger y no traspasar ni desviarnos de ellos, ni siquiera en el momento álgido de la indignación", señaló, citando que hay "cosas sagradas" como "la bandera" de la república islámica.

Unos videos difundidos en redes sociales y verificados por la AFP muestran a estudiantes de una universidad de Teherán quemando la bandera de la república islámica, adoptada tras la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía.

Entre los lemas que gritaba la multitud, figuraba "Muerte al dictador", en alusión al guía supremo, Alí Jamenei.

Estas concentraciones, que según algunas fuentes derivaron en choques entre opositores y partidarios del poder, sacuden un país aún conmocionado por el impacto de las manifestaciones de las últimas semanas.

Las marchas comenzaron a finales de diciembre con manifestaciones por la carestía de la vida. Pero las protestas evolucionaron hacia un movimiento más amplio contra el poder, hasta que fueron violentamente reprimidas.

- Entre amenazas y diálogo -

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con bombardear de nuevo Irán, tras la guerra de junio de 2025 desencadenada por Israel en la que Washington atacó instalaciones nucleares iraníes.

Trump ordenó desplegar en la región un dispositivo militar y naval, enviando a Oriente Medio el portaviones Abraham Lincoln. El portaviones más grande del mundo, el Gerald R. Ford, navega por el Mediterráneo y está actualmente en una base de Creta, en Grecia.

Es inusual que dos navíos de ese tipo, que transportan decenas de aviones de combate y están tripulados por miles de efectivos, se encuentren al mismo tiempo en una misma región.

El jueves, el presidente estadounidense dijo que se había dado un plazo de entre diez y quince días para decidir si recurría a la fuerza contra Teherán.

En este tenso contexto, las negociaciones continúan.

Estados Unidos reclama un acuerdo que impida que Teherán se dote del arma nuclear, algo de lo que los occidentales acusan a Irán, pese a que este asegura que solo desea desarrollar un programa con fines civiles.

Para el próximo jueves se ha programado una tercera ronda de conversaciones en Ginebra con la mediación de Omán pero hallar un terreno de entendimiento será "una tarea difícil", señaló el gabinete de reflexión estadounidense International Crisis Group en un informe publicado el lunes.

- Maniobras iraníes en el Golfo -

"Después de cinco décadas de antagonismo profundo y de colaboración ocasional, la república islámica y Estados Unidos nunca han estado tan cerca del precipicio de un conflicto grande", escribieron los analistas de ese gabinete.

Según esos expertos, las intenciones de Washington si la diplomacia acaba fracasando siguen siendo "confusas", pero aún así destacaron que Trump sigue prefiriendo "las guerras cortas que puede presentar fácilmente como éxitos" a "meterse en un conflicto costoso y caótico".

El lunes, Trump desmintió artículos de prensa según los cuales el jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Dan Caine, le habría advertido en contra de una intervención militar de gran envergadura en Irán.

Irán, en tanto, advirtió que respondería "con fuerza" a cualquier ataque estadounidense, aunque este sea limitado, y advirtió del riesgo de una "escalada" regional si Washington se decanta por una acción militar.

Frente a las "amenazas existentes", los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, empezaron maniobras militares en las costas del Golfo.