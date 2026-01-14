Irán advierte a los países de la región de que atacará bases de EEUU si es agredido, según alto cargo

DUBÁI, 14 ene (Reuters) - Irán advirtió a los países de la región de que atacará las bases militares estadounidenses en esos países en caso de un ataque de Estados Unidos, dijo un alto responsable iraní a Reuters el miércoles, tras las amenazas del presidente Donald Trump de intervenir en un clima de protestas antigubernamentales en todo el país asiático.

"Teherán ha dicho a los países de la región, desde Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos hasta Turquía, que las bases estadounidenses en esos países serán atacadas si Estados Unidos ataca a Irán, (...) pidiendo a estos países que impidan que Washington ataque a Irán", dijo el alto cargo a Reuters. (Información de Parisa Hafezi; edición de Nayera Abdallah; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)