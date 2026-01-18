Irán advierte contra ataque de EEUU y poder judicial insinúa ejecuciones por disturbios

Por Parisa Hafezi

18 ene (Reuters) -

El presidente iraní advirtió el domingo de que un ataque estadounidense desencadenaría una "dura respuesta" de Teherán, después de que un funcionario iraní dijo que al menos 5.000 personas -entre ellas unos 500 miembros de las fuerzas de seguridad- habían muerto en las protestas que vive el país.

Las protestas, desencadenadas el mes pasado en el Gran Bazar de Teherán por quejas económicas, se volvieron rápidamente políticas y se extendieron por todo el país, atrayendo a gente de todas las generaciones y grupos de ingresos -comerciantes, estudiantes, hombres y mujeres, pobres y acomodados- que piden el fin del gobierno clerical.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado en repetidas ocasiones con intervenir si los manifestantes siguen muriendo en las calles o son ejecutados. En una entrevista con Politico afirmó el sábado que "es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán".

Teherán indicó el domingo que podría seguir adelante con la ejecución de personas detenidas durante los disturbios, mientras sus gobernantes clericales -que se enfrentan a una creciente presión internacional sobre los disturbios más sangrientos desde la revolución islámica de 1979- intentan disuadir a Trump de una intervención.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió en la red social X de que la respuesta de Teherán "a cualquier agresión injusta será dura y lamentable", añadiendo que cualquier ataque contra el líder supremo del país "equivale a una guerra total contra la nación".

DENUNCIAN 24.000 DETENCIONES

Las protestas disminuyeron la semana pasada tras una violenta represión.

El grupo de defensa de los derechos humanos Hrana, con sede en Estados Unidos, declaró el sábado que el número de víctimas mortales alcanzó las 3.308, y que otros 4.382 casos están siendo examinados. El grupo dijo que confirmó más de 24.000 detenciones.

El viernes, Trump dio las gracias a los dirigentes de Teherán en una publicación en las redes sociales, afirmando que habían suspendido las ejecuciones programadas de 800 personas. Afirmó que trasladó activos militares estadounidenses a la región, sin especificar qué podría hacer.

Un día después, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, tachó a Trump de "criminal" y reconoció "varios miles de muertes" que achacó a "terroristas y alborotadores" vinculados a Estados Unidos e Israel.

El poder judicial iraní indicó que las ejecuciones podrían seguir adelante.

"Una serie de acciones han sido identificadas como 'mohareb', que figura entre los castigos islámicos más severos", declaró el domingo en rueda de prensa el portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir.

Mohareb es un término jurídico islámico que significa hacer la guerra a Dios y se castiga con la pena de muerte según la legislación iraní.

Un funcionario iraní dijo el domingo que las autoridades verificaron la muerte de al menos 5.000 personas en las protestas que vive Irán, entre ellas unos 500 miembros del personal de seguridad, y culpó a "terroristas y alborotadores armados" de matar a "iraníes inocentes".

El funcionario iraní dijo a Reuters que la cifra de muertos "aumente mucho", que "Israel y grupos armados extranjeros" apoyaron y equiparon a los que tomaron las calles.

Las autoridades iraníes suelen culpar de los disturbios a enemigos extranjeros, Israel, archienemigo de la república islámica que lanzó ataques militares contra Irán en junio.

Los cortes de Internet se levantaron de manera parcial durante unas horas el sábado, pero el grupo de vigilancia NetBlocks afirmó que se reanudaron más tarde.

Un residente en Teherán señaló que la semana pasada vio a la policía antidisturbios disparando de forma directa contra un grupo de manifestantes, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes. Los videos que circulan por las redes sociales, algunos de los cuales fueron verificados por Reuters, muestran a las fuerzas de seguridad aplastando manifestaciones en todo el país.

ZONAS KURDAS

El funcionario iraní, que declinó dar su nombre debido a lo delicado del asunto, dijo también que algunos de los enfrentamientos más intensos y el mayor número de muertos se produjeron en las zonas kurdas iraníes del noroeste del país.

Los separatistas kurdos han estado activos allí y los enfrentamientos han sido de los más violentos en anteriores periodos de disturbios.

Tres fuentes declararon a Reuters el 14 de enero que grupos separatistas kurdos armados intentaban cruzar la frontera con Irán desde Irak, en una señal de que entidades extranjeras podrían querer aprovecharse de la inestabilidad.

(Reporte adicional de Mubasher Bukhari en Lahore; escrito por Parisa Hafezi; editado en español por Carlos Serrano)