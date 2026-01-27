Irán advierte de "consecuencias destructoras" si la UE califica de terrorista a Guardianes de la Revolución

Irán advirtió el martes de "consecuencias destructoras" si los Guardianes de la Revolución son clasificados como "organización terrorista" por la Unión Europea, como lo pidió Italia, informaron medios estatales.

Irán convocó al embajador de Italia y condenó como "irresponsables" las declaraciones italianas, advirtiendo de las "consecuencias destructoras" si la UE acepta esa propuesta, informó la agencia de prensa oficial Irna.

El ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a Italia a "reconsiderar su posición errónea sobre Irán", según la misma fuente.

El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, indicó el lunes que propondrá el jueves a sus colegas de la UE agregar a los Guardianes a la lista europea de organizaciones terroristas.

Tajani invocó "las pérdidas sufridas por la población civil durante las manifestaciones".

Las protestas se iniciaron por reivindicaciones económicas, antes de transformarse a inicios de enero, según las autoridades, en "levantamientos dirigidos desde el extranjero" contra el poder, con saldo de miles de muertos.

Según fuentes diplomáticas en Bruselas, los 27 se alistan a imponer el jueves sanciones a altos dirigentes de los Guardianes, pero por falta de unanimidad, es poco probable que acepten la petición italiana.

Al menos 3.117 personas murieron en manifestaciones, anunciaron la semana pasada las autoridades iraníes, de las cuales 2.427, según ellas, son miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes, mientras que defensores de los derechos humanos dan balances mucho más elevados.