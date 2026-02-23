Irán advierte que considerará una "agresión" los posibles ataques selectivos de EEUU
Irán advirtió este lunes que considerará "un acto de agresión" cualquier ataque a su territorio, aunque sea selectivo, después de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara que sopesa esta posibilidad
"Sobre la primera pregunta acerca de un ataque limitado, no hay un ataque limitado. Un acto de agresión se considerará un acto de agresión. Punto final", declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa en Teherán
Contestó así cuando le preguntaron por las declaraciones de Donald Trump, quien dijo el viernes que "considera" un ataque limitado contra Irán si este país no alcanza rápidamente un acuerdo con Estados Unidos