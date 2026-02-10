Irán advierte sobre "influencias destructivas" antes del viaje de Netanyahu a EEUU

Irán pidió este martes a Estados Unidos, donde se espera la llegada del primer ministro israelí, que resista las "influencias destructivas" que podrían descarrilar la reanudación de las conversaciones entre ambos países, según el Ministerio de Relaciones Exteriores

El líder israelí, Benjamín Netanyahu, tiene previsto reunirse el miércoles en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, para intentar convencerlo de que adopte una postura más dura frente a Teherán en lo que respecta al programa de misiles iraní y la seguridad de Israel

"Nuestra parte negociadora es Estados Unidos. Depende de Estados Unidos decidir actuar con independencia de las presiones y las influencias destructivas que son perjudiciales para la región", aseguró el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqaei, en su rueda de prensa semanal

"El régimen sionista ha demostrado repetidamente, como saboteador, que se opone a cualquier proceso diplomático en nuestra región que conduzca a la paz", añadió

Los diálogos de la semana pasada en Omán fueron los primeros entre Irán y Estados Unidos desde que otras conversaciones nucleares colapsaron el año pasado tras la campaña de bombardeos de Israel contra Irán, que desencadenó una guerra de 12 días