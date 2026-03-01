Irán: AFC aplaza playoff de Champions asiática por seguridad

La AFC informó que los partidos de octavos de final de la Región Oeste, programados para el lunes 2 y el martes 3, serán reprogramados con fechas aún por definirse.

En cambio, los partidos de la Región Este, que involucra a los clubes japoneses Machida Zelvia, Sanfrecce Hiroshima y Vissel Kobe, siguen confirmados.

El comunicado emitido por la AFC indica que la entidad seguirá "monitoreando de cerca esta situación en rápida evolución" y que mantiene su "determinación a garantizar la seguridad de jugadores, equipos, árbitros y aficionados".

La decisión refleja la práctica de las federaciones continentales de priorizar la seguridad de los atletas y espectadores en contextos geopolíticos inestables, sin excluir la reanudación de las competiciones tan pronto como las condiciones lo permitan. (ANSA)