LA NACION

Irán afirma haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico

Irán afirma haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo pérsico
Irán afirma haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo pérsico

DUBÁI, 5 mar (Reuters) - La Guardia ‌Revolucionaria ‌de Irán ⁠dijo el jueves que había ​atacado ⁠un ⁠petrolero estadounidense en la parte ​norte del golfo ‌Pérsico y ​que el buque ​estaba en llamas.

No hubo confirmación inmediata del incidente ni de un ataque similar ​que Irán denunció ⁠a principios de esta ‌semana.

La Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado difundido el jueves por los medios de comunicación ‌estatales que, en tiempo de guerra, ⁠el paso ‌por el estrecho ⁠de ⁠Ormuz estará bajo el control de la República Islámica. (Información de Elwely Elwelly; ‌información adicional ​de Jonathan Saul; edición de Philippa Fletcher; editado en español por ‌Benjamín Mejías Valencia)

Reuters
Conforme a
The Trust Project