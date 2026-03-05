Irán afirma haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo pérsico

DUBÁI, 5 mar (Reuters) - La Guardia ‌Revolucionaria ‌de Irán ⁠dijo el jueves que había ​atacado ⁠un ⁠petrolero estadounidense en la parte ​norte del golfo ‌Pérsico y ​que el buque ​estaba en llamas.

No hubo confirmación inmediata del incidente ni de un ataque similar ​que Irán denunció ⁠a principios de esta ‌semana.

La Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado difundido el jueves por los medios de comunicación ‌estatales que, en tiempo de guerra, ⁠el paso ‌por el estrecho ⁠de ⁠Ormuz estará bajo el control de la República Islámica. (Información de Elwely Elwelly; ‌información adicional ​de Jonathan Saul; edición de Philippa Fletcher; editado en español por ‌Benjamín Mejías Valencia)