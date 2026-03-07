Irán afirma haber golpeado un petrolero en el Golfo

Irán afirmó este sábado haber golpeado con un dron un buque petrolero en el Golfo, en el octavo día de guerra contra Israel y Estados Unidos.

"Esta mañana, el buque petrolero 'Prima' fue golpeado con un dron explosivo, tras ignorar las reiteradas advertencias por parte de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria respecto a la prohibición del tráfico y la inseguridad en el estrecho de Ormuz", indicó el ejército de élite iraní en un comunicado transmitido por la agencia de prensa Tasnim.

Por el estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% del petróleo mundial y del gas natural licuado (GNL).

Los Guardianes de la Revolución afirmaron el miércoles tener el control "total" de ese paso.