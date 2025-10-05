LA NACION

Irán afirma que apoya "cualquier iniciativa" para "la autodeterminación del pueblo palestino"

Ataques entre Israel e Irán, tensión en Medio Oriente
Irán afirma que apoya "cualquier iniciativa" para "la autodeterminación del pueblo palestino"- - IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE

Irán afirmó el domingo que apoya "cualquier iniciativa" que facilite "la autodeterminación del pueblo palestino", antes de que se inicien las negociaciones en Egipto entre Israel y el movimiento islamista Hamás para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Irán "siempre apoyó cualquier iniciativa tendiente a poner fin a la limpieza étnica, a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza y a abrir la vía a la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino", indicó en comunicado el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores. Agregó que el gobierno está dispuesto a participar en el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

