Irán afirma que apoya "cualquier iniciativa" para "la autodeterminación del pueblo palestino"

Irán afirmó el domingo que apoya "cualquier iniciativa" que facilite "la autodeterminación del pueblo palestino", antes de que se inicien las negociaciones en Egipto entre Israel y el movimiento islamista Hamás para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Irán "siempre apoyó cualquier iniciativa tendiente a poner fin a la limpieza étnica, a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza y a abrir la vía a la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino", indicó en comunicado el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores. Agregó que el gobierno está dispuesto a participar en el envío de ayuda humanitaria a Gaza.

ap-sbr/cls/eg/val