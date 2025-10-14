LA NACION

Irán afirma que el llamado a la paz de Trump "se contradice" con las acciones de EEUU

Irán afirmó este martes que el llamado a la paz que le hizo la víspera Donald Trump en su visita a I

Ataques entre Israel e Irán, tensión en Medio Oriente
Irán afirmó este martes que el llamado a la paz que le hizo la víspera Donald Trump en su visita a Israel no coincide con las acciones de Estados Unidos.

"El deseo de paz y diálogo expresado por el presidente estadounidense se contradice con el comportamiento hostil y criminal de Estados Unidos hacia el pueblo iraní", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En un discurso ante el Parlamento israelí, Trump dijo el lunes que quiere alcanzar un acuerdo de paz con Teherán y que está listo para hacerlo cuando los iraníes lo estén.

El magnate republicano se refirió a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares clave en la República Islámica a principios de este año.

"Encajaron un gran golpe, ¿no? (...). Lo recibieron por un lado, por el otro, y ¿saben que? Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos", dijo Trump ante los diputados israelíes.

