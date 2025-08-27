Irán afirma que el regreso de los inspectores del OIEA no implica una reanudación plena de la cooperación

El regreso a Irán de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no supone una reanudación completa de la cooperación sobre el programa nuclear de Teherán, suspendida en julio, afirmó el miércoles el jefe de la diplomacia iraní.

El director del OIEA, Rafael Grossi, anunció que un equipo de la agencia había regresado a Irán, el primero desde que Teherán suspendió su cooperación con esta agencia de la ONU el mes pasado tras la guerra de 12 días con Israel y el bombardeo de Estados Unidos.

Irán reprocha al OIEA no haber condenado los ataques israelíes y estadounidenses que tuvieron como objetivo sus instalaciones nucleares durante este conflicto.

También considera que el organismo tiene parte de responsabilidad en el desencadenamiento del ataque sorpresa israelí, lanzado al día siguiente de la votación de una resolución crítica sobre el programa nuclear iraní en la sede de la agencia.

Desde julio, una ley aprobada por el Parlamento iraní prohíbe en principio toda cooperación con el OIEA.

"Aún no se ha aprobado ningún texto definitivo sobre el nuevo marco de cooperación con el OIEA y se están llevando a cabo intercambios de opiniones", aclaró el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, citado por la televisión estatal.

- "Inspección a la carta" -

Varios inspectores del OIEA comenzaron su trabajo el miércoles en la central nuclear de Bushehr, la principal central nuclear de producción de electricidad de Irán, en el suroeste del país, anunció Grossi a periodistas en Washington.

Esta decisión se tomó "con el fin de supervisar la sustitución del combustible de la central de Bushehr", subrayó Araqchi.

Sin embargo, el ministro, y principal negociador nuclear por parte iraní, no hizo ninguna mención a las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán, objetivo de los ataques estadounidenses en junio.

Grossi indicó que las discusiones sobre la inspección de otros sitios estaban en curso sin lograr un acuerdo inmediato.

El director general añadió que Irán no puede restringir a los inspectores solo a "instalaciones no atacadas".

“No existe tal cosa como un trabajo de inspección a la carta”, dijo.

Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, e Israel, enemigo acérrimo de la República Islámica, sospechan desde hace tiempo que Irán quiere dotarse de la bomba atómica.

Teherán niega tener tales ambiciones militares, e insiste en su derecho al uso de la energía nuclear para fines civiles.

Según el OIEA, Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio a un nivel elevado (60%), muy por encima del límite del 3,67% establecido en el acuerdo de 2015 y cerca del 90% necesario para fabricar una bomba.

El regreso de los inspectores del OIEA se produce en un momento en que Irán reanudó las negociaciones con Francia, Alemania y Reino Unido, que amenazan con restablecer sanciones contra Teherán.

Irán declaró el martes que “negociará con todas sus fuerzas” para impedir que los europeos activen el mecanismo de restablecimiento de las sanciones previsto en el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015.