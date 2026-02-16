Irán afirma que la postura de EEUU sobre su programa nuclear se ha vuelto "más realista"

Irán afirmó este lunes que la postura de Estados Unidos sobre su programa nuclear "se ha vuelto más realista", en vísperas de un segundo ciclo de negociaciones.

"Una evaluación cauta es que, a partir de las conversaciones que tuvieron lugar en Mascate (Omán), al menos lo que se nos ha hecho saber es que la postura de Estados Unidos sobre la cuestión nuclear iraní se ha vuelto más realista", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, citado por la agencia oficial de noticias IRNA.

Estados Unidos e Irán iniciarán un segundo ciclo de diálogo el martes bajo la mediación de Omán, tras una primera ronda de conversaciones iniciada a inicios de febrero, meses después de que un anterior intento de diálogo fuera desbaratado cuando Israel inició una guerra sin precedentes contra la república islámica en junio del año pasado. El conflicto se extendió durante 12 días y Estados Unidos participó en los bombardeos.

Antes de las negociaciones, el portavoz señaló que Irán busca el levantamiento de las sanciones estadounidenses que agravan la crisis económica.

"El tiempo es esencial para nosotros. Nuestra gente está bajo la presión opresiva de las sanciones y la razón y la lógica exigen que se levanten estas sanciones lo antes posible", agregó.

El principal punto de fricción es la cantidad de uranio enriquecido de Irán, que antes de la guerra pudo haber alcanzado una cota del 60% y que Estados Unidos insiste en que se reduzca a cero.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que un potencial acuerdo debe incluir como condiciones que "todo el material enriquecido debe salir de Irán" y el desmantelamiento del "equipamiento y la infraestructura que permiten el enriquecimiento de uranio".

La reanudación de las conversaciones en febrero se produjo en medio de las amenazas de Estados Unidos de una acción militar, después de que Washington movilizó el portaaviones "USS Abraham Lincoln".