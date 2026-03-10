Irán afirma que lanzó un ataque contra centro militar y sitio de inteligencia en Israel (ejército)
El ejército de Irán afirmó este martes que lanzó un ataque contra una instalación militar y un sitio de inteligencia en Israel, como parte de su ofensiva en el undécimo día de guerra.
"Las fuerzas terrestres del ejército, utilizando drones de ataque, golpearon un centro militar en Haifa y el centro de recepción de información de satélites espías", declaró el ejército iraní en un comunicado.
Los militares iraníes afirman que el centro militar "tiene un papel clave en la producción de armas y reviste una gran importancia estratégica para reforzar las capacidades de combate del enemigo", añadió el comunicado castrense difundido por la agencia de noticias Tasnim.